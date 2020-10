Caricatures blasphématoires : en Iran plusieurs parties et personnalités politiques condamnent le soutien controversé de Macron

Plusieurs parties et personnalité politiques en Iran, dont le président de l'Assemblée des experts, l'Ayatollah Ahmad Jannati, le Front pour la stabilité de la Révolution islamique et la Chambre des Partis d'Iran, ont condamné les actions insultantes visant les valeurs islamiques et le retour de l’islamophobie en France, sous couvert d’une espèce de pseudo liberté d’expression et d’opinion.

Dénonçant l’encouragement par Macron des caricatures offensantes à l’encontre du noble Prophète (la paix soit avec lui et sa descendance) ils ont qualifié le geste de « provocation » contre les sentiments de plus d’un milliard de musulmans.

La récente republication des caricatures blasphématoires par un magazine satirique controversé français qui dénigrent les symboles musulmans dont la personne du noble prophète (PSLS), a une fois de plus provoqué l’ire des musulmans à travers le monde.

L’indignation a été attisée suite aux propos controversés d’Emmanuel Macron mercredi dernier qui vient d’encourager ce manque de respect en faveur des publications blasphématoires visant l’Islam, et cela, au nom de la « liberté d’expression » dont la France se pose en prétendu défenseur.

Seyyed Chahabuddin Sadr, président de la Chambre des Partis d'Iran, condamnant les propos controversés du Président français en faveur des publications blasphématoires visant le Grand Prophète (PSLS) et les valeurs sacrées de l'islam a déclaré : « En soutenant de tels comportements au nom de la liberté d'expression, M. Macron promeut la barbarie moderne dans une Europe apostate. En fait, insulter les musulmans et dénigrer leur valeurs sacrées est un abus opportuniste de la liberté d'expression », a-t-il réagi.

Le chargé d'affaires français par intérim, Florent Aydalot, premier Conseiller de l’ambassadeur de France en Iran, a été convoqué lundi 26 octobre au ministère iranien des Affaires étrangères à Téhéran, manière de protester contre l'insistance des autorités françaises à soutenir la publication de caricatures insultantes envers le noble prophète de l’Islam (PSLS).

Lors de la rencontre, le vice-ministre iranien des A.E. pour les affaires européennes, tout en condamnant le geste « inadmissible » des autorités françaises qui ont blessé les sentiments de millions de musulmans en Europe et dans le monde, a souligné : « Toute insulte et manque de respect envers le Prophète de l'Islam (PSLS) ) et les nobles valeurs de la religion, de la part de toute personne et dans n'importe quelle position, sont fermement condamnées et rejetées. »

Caricature islamophobes : la provocation des Musulmans vise à ternir l’image de l’Islam «au profit des intérêts sionistes»