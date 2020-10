Le président de l'Assemblée iranienne testé positif au Covid-19

Mohammad Bagher Ghalibaf a écrit sur sa page Twitter: "Un de mes collègues de bureau a été infecté par la coronavirus. Hier soir, le résultat de mon test aussi a été annoncé positif. Je suis actuellement en quarantaine et je vais inchallah poursuivre mes fonctions.", a précisé le président du parlement iranien.

Depuis février 2020 et le début de l’épidémie de Coronavirus en Iran, plus de 4 600 000 tests de diagnostic du Covid-19 dit « virologique » ou « PCR » (polymerase chain reaction) ont été réalisés en Iran. Grâce aux sacrifices des médecins et des infirmiers iraniens, jusqu'à présent plus de 450 000 patients testés positif au Coronavirus ont retrouvé leur santé.

