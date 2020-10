Les noms des films de la 4e édition de la Semaine du cinéma européen ont été annoncés

Les noms des films présents dans la quatrième Semaine du cinéma européen, organisée par l'Institut de l'Art et de l'Expérience du cinéma iranien, EUNIC (EU National Institutes for Culture), et la plateforme Hashour ont été annoncés.

"Chef d'orchestre" réalisé par Maria Peters des Pays-Bas, "Seul en Iran, mille quatorze-quatre miles de confiance" réalisé par Andre Larson et Shamim Barake de Suède, la sœur réalisé par Ursula Meyer de Suisse, "Truman" réalisé par Cesc Gay d'Espagne, "Lettres de l'Antarctique" réalisé par Stanislav Doncho de Bulgarie, "Transit" réalisé par Christian Petzold d'Allemagne, "Little Joe" réalisé par Jessica Hausner d'Autriche, "Saint George" Réalisés par Marco Martinez du Portugal, "Inconnu" réalisé par Miha Mazzini et Doosan Joksimovic de Slovénie, "Clowns" réalisé par Federico Fellini d'Italie, "Avant l'âge de glace" dirigé par Michael Noer de Danemark, "Quand les tomates rencontrent Wagner" dirigé par Marianna Economou de la Grèce et les trois court-métrages "Cinquante-huit" réalisé par Louis Albert, "Le Chant d'Ahmed" réalisée par Fouad Mansour et "Mauvais temps" réalisé par Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol de France et "Mère et autres fous de famille" réalisé par Ibolya Fekete de Hongrie constituent la liste des films qui seront projetés dans le cadre de cette semaine du cinéma européen.

Les Semaines du cinéma européen, qui se déroulent en Iran depuis trois ans, se tiendra en ligne cette année (2020) en raison de la propagation du coronavirus dans le monde. Et pour cette raison, la plateforme informatique Hashour a pris le relais de la projection en ligne de films.

La quatrième édition de la Semaine du cinéma européen se tiendra du 7 au 16 novembre 2020. Dans ce programme, en plus de la projection en ligne de 16 films européens, plusieurs ateliers virtuels et réunions d'analyse en ligne ont été programmés.

Il est à noter que la Semaine du cinéma européen a été organisée en Iran par l'Institut de l'Art et de l'Expérience du Cinéma Iranien et EUNIC (EU National Institutes for Culture), dont la troisième période s'est tenue du 9 au 10 juin 2019 dans plusieurs villes d'Iran.