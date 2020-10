Les Iraniens se rassemblent devant l'ambassade de France pour condamner Macron

Ils ont décrit les propos du président français comme «stupides» et «mauvais» et un exemple d '«ignorance moderne» et ont appelé au boycott des produits français.



L’Iran a également convoqué le chargé d’affaires de la France pour protester contre les «positions anti-islamiques» de Macron.

En l’absence de l’ambassadeur de France à Téhéran, Florent Aydalot a été convoqué lundi au ministère iranien des Affaires étrangères, où il a rencontré le directeur général adjoint du département chargé des affaires européennes.

Au cours de la session, le responsable iranien a dénoncé les «mesures inacceptables» des responsables français, qui ont blessé les sentiments de millions de musulmans en Europe et dans le monde entier, disant: «Toute insulte et manque de respect envers le Prophète de l’Islam (PSL) et les valeurs islamiques pures par quiconque - quelle que soit sa position - sont fermement condamnés et rejetés.»

