La 34e Conférence internationale sur l'unité islamique s’ouvre

Selon le correspondant culturel de l'IRNA, la cérémonie d'ouverture de la 34e Conférence de l'unité islamique devrait se tenir en présence du grand ayatollah Nasser Makarem Shirazi et de Mohammad Baqer Qalibaf, président du Parlement iranien.

Selon l’agenda de l’évènement politico-culturel, plus de 167 personnalités du monde musulman de 47 pays, ainsi que 120 orateurs iraniens s’exprimeront à cette occasion sous forme de webinaire sur divers sujets au menu de la conférence.

Il est prévu que 350 orateurs de différentes parties du monde, y compris l'Afrique, l'Asie occidentale, l'Asie de l'Est, l'Amérique du Sud, le sous-continent indien, etc., interviennent pour prendre la parole à la conférence et cela dans différentes langues à savoir le persan, l’arabe, l’anglais, l’italien, le russe, le malais et le turc. A cela s’ajoute d'autres langues qui restent disponibles pour les personnes intéressées.