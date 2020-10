L’Arménie salue le rôle de l’Iran dans la paix régionale

Lors d'une réunion avec le vice-ministre iranien des Affaires étrangères aux Affaires politiques, Abbas Araqchi, qui s'est tenue vendredi à Erevan, Mnatsakanyan a déclaré que l'Arménie se félicitait du rôle que joue l'Iran dans le maintien de la paix et de la stabilité régionales.



L’Arménie comprend la sensibilité dont fait preuve la République islamique aux nouvelles menaces pour la sécurité de la région, a noté le ministre arménien des Affaires étrangères, ajoutant que son pays examinait de près la position de l’Iran sur le conflit du Haut-Karabakh.



Pour sa part, Araqchi a proposé l’initiative de l’Iran pour un cessez-le-feu au milieu d’une nouvelle série de combats entre Erevan et Bakou, affirmant que Téhéran avait le potentiel de coopération afin d’établir la paix.



S'adressant aux journalistes à son arrivée à Erevan jeudi soir, Araqchi a déclaré que l'initiative développée par Téhéran pour le règlement du conflit entre la République d'Azerbaïdjan et l'Arménie sur la région du Haut-Karabakh ouvrirait la voie à la paix.



«Nous avons eu des entretiens très intenses et fructueux à Bakou et à Moscou. Nous allons également négocier avec les responsables arméniens pour trouver une solution pour la paix », a-t-il dit.



"C'est une période assez délicate, car une décision doit être prise immédiatement sur l'établissement de la paix et une voie doit être ouverte à la paix", a ajouté Araqchi.



«Il est dommage que le nombre de morts (dans la guerre du Haut-Karabakh) augmente. Nous pensons que la voie de la paix doit être tracée dès que possible, et la proposition de la République islamique d’Iran pourrait ouvrir cette voie », a noté le vice-ministre.



«L'Iran est un voisin à la fois de la République d'Azerbaïdjan et de la République d'Arménie. Les ressortissants des deux pays vivent en Iran dans la paix et le calme avec les citoyens iraniens. Notre position a toujours été équilibrée et modérée », a-t-il déclaré.



L’Iran est attaché à une série de principes internationaux au milieu de la crise du Haut-Karabakh, a souligné Araqchi, ajoutant que «la bonne volonté et les capacités de l’Iran pourraient être utilisées sur la voie de la paix, en particulier une paix durable.»



«L’initiative de la République islamique d’Iran vise à (créer) une paix durable dans la région», a-t-il souligné, soulignant que l’Iran dispose des capacités nécessaires pour assurer la paix en coopération avec les autres pays.



Araqchi s'est rendu en Arménie après avoir visité Bakou et Moscou. Il va ensuite se rendre en Turquie.

