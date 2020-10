L'Iran tente de rétablir le cessez-le-feu au Karabakh (Araghchi)

Abbas Araghchi, arrivé jeudi soir à Erevan, la capitale arménienne, a rencontré le ministre arménien des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanyan aujourd'hui (vendredi).



Il avait déjà rencontré des responsables de la République d'Azerbaïdjan et de la Russie.



Au cours de la réunion, l'envoyé spécial du président de la République islamique d'Iran a présenté la proposition de l'Iran au ministre des Affaires étrangères arménien de surmonter la situation et de rétablir un cessez-le-feu dans la région du Haut-Karabakh et a souligné que la République islamique d'Iran avait les capacités nécessaires. pour la coopération.



Lors de cette réunion également, Mnatsakanyan a salué le rôle de la République islamique dans le maintien de la stabilité et de la paix régionales, déclarant que l'Arménie est consciente des sensibilités de l'Iran concernant les nouvelles menaces à la sécurité régionale.

Le ministre arménien des Affaires étrangères a également souligné que l'approche de l'Iran face au conflit du Haut-Karabakh était soigneusement examinée.



Au cours de la réunion, les deux parties ont exprimé leur inquiétude face au transfert de terroristes internationaux du Moyen-Orient vers la région, le qualifiant de grave menace pour l'ensemble de la région.



Le 27 septembre 2020, le conflit entre les forces militaires arméniennes et azerbaïdjanaises a repris à la frontière entre les deux pays.



Le conflit entre l'Arménie et la République d'Azerbaïdjan au sujet de la région du Haut-Karabakh a commencé en 1988 et s'est transformé en conflit militaire en 1992.



À la suite de ce conflit, les forces arméniennes ont pris le contrôle des sept villes de la République d'Azerbaïdjan.



Un cessez-le-feu a été conclu en 1994 avec la médiation du Groupe de Minsk de l'OSCE, mais les efforts internationaux pour résoudre le conflit de manière pacifique ont jusqu'à présent échoué.

