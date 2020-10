Instagram a restauré la page en français de l'Ayatollah Khamenei

Le 28 octobre et suite aux offenses ignominieuses faites en France à l’égard du Grand Prophète de l’Islam, et au soutien complet qu’ont réservé le Président et l’administration de ce pays à ces actes malveillants, et ce, au nom de « la liberté d’expression », et aussi, en raison du rôle de ce gouvernement dans la propagation de l’islamophobie, l’honorable Ayatollah Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique d’Iran, a émis un message à l’adresse des Jeunes de France, en y posant quelques questions importantes. Suit ci-dessous le texte intégral du message de son Eminence :

"Jeunes de France !

Posez cette question à votre Président : pourquoi il soutient l'offense au Prophète de Dieu, tout en la considérant comme la liberté d’expression ? Est-ce que la liberté d'expression veut dire insulter et offenser, et ce, les personnalités éminentes et sacrées ?

Cet acte stupide n’est-il pas une offense à la conscience d’une nation qui l’a élu comme son président ?!

La question suivante est : pourquoi alors douter au sujet de l’holocauste est considéré comme un crime ? Et pourquoi celui qui écrit sur ce sujet doit être condamné à la prison, tandis que l’offense au Prophète est un acte permis ?"

Suite à l'attention massive portée à ce message du Guide suprême de la Révolution islamique, Instagram, dans un geste contraire à la liberté d'expression, a suspendu la page en français dédiée à l'Ayatollah Khamenei. Mais après quelques heures, la page Instagram de l'Ayatollah Khamenei a été restaurée.

Malheureusement, malgré les slogans sur la liberté d'expression et la liberté de presse, les réseaux sociaux comme Instagram et Twitter ont plusieurs fois suspendu des pages dédiées au Guide suprême de la Révolution islamique.

