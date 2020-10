Le "Fossoyeur" iranien applaudi au Texas

Hier soir, le 27e Festival du film d'Austin a récompensé ses lauréats et le film "Fossoyeur" écrit et réalisé par Kazem Mollaei et produit par Sina Saeidian a remporté le prix du meilleur film dans la catégorie "Narrative Feature" dans ce prestigieux événement cinématographiques pour les scénaristes.

Le Festival du film d'Austin, connu sous le nom de Festival mondial des scénaristes, est créé depuis 1994 dans l'État américain du Texas. Chaque année, Ce festival international organise des ateliers et des panels spécialisés dans le domaine de l'écriture de scénario.

"Fossoyeur" est l'histoire d'une femme nommée Soodeh qui, à la veille de son remariage, fait face à un défi difficile dans sa vie personnelle.

Cette année, le 27e Festival international du film d'Austin s'est tenu en ligne du 22 au 29 octobre 2020.

