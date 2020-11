Téhéran s'illumine à l'occasion de l'anniversaire du Prophète d'Islam

Le 17 Rabi al-Awal (3 novembre) est l'une des fêtes musulmanes les plus importantes au monde, qui se célèbre en Iran ainsi que partout dans les pays islamiques.

A cause de la pandémie du coronavirus, cette année, la célébration de la naissance du prophète de l'islam et de l'imam Jafar al-Sadegh, le sixième imam chiite et fondateur de la jurisprudence chiite sera réalisée en Iran en respectant les mesures sanitaires. Diverses organisations et institutions, en particulier l'organisation culturelle et artistique de la municipalité, ont organisé divers programmes à Téhéran.

Les caravanes de joie, les cérémonies virtuelles et la distribution des produits culturels constituent une partie des programmes prévus afin de célébrer massivement cette grande fête islamique en Iran.

Dans ces moments où certains dirigeants politiques dans les pays occidentaux ont pris des positions contre les saintetés islamiques, la fête de l'anniversaire du Prophète d'Islam sera une occasion pour les musulmans du monde entier de montrer l'unité de la communauté musulmane et d'exprimer leur amour profond à l'égard de la personnalité de l'honorable Mohammad, le dernier messager divin (Que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui et sur sa famille).

