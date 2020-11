Message de l’Ayatollah Khamenei à l’adresse des Jeunes de France

« Au nom de Dieu

Jeunes de France !

Posez cette question à votre Président : pourquoi il soutient l'offense au Prophète de Dieu, tout en la considérant comme la liberté d’expression ? Est-ce que la liberté d'expression veut dire insulter et offenser, et ce, les personnalités éminentes et sacrées ?

Cet acte stupide n’est-il pas une offense à la conscience d’une nation qui l’a élu comme son président ?!

La question suivante est : pourquoi alors douter au sujet de l’holocauste est considéré comme un crime ? Et pourquoi celui qui écrit sur ce sujet doit être condamné à la prison, tandis que l’offense au Prophète est un acte permis ?!

Sayed Ali Khamenei

28 octobre 2020 »

