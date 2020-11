Zarif attendu demain en Bolivie, première étape de sa tournée latino-américaine

Le diplomate iranien qui s’exprimait pour la première fois en ligne devant les journalistes pour cause de Covid-19, s’attarde sur les récentes évolutions politiques en Bolivie pour dire que le déplacement du très haut diplomate iranien à La Paz montre la volonté des deux pays pour les relations bilatérales efficaces et viables au plus haut niveau.

Il a dit également « prête » la République islamique à coopérer avec le nouveau gouvernement bolivien avant d’émettre l’espoir de voir les relations des deux pays reprendre leur cours normal.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**