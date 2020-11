L'Université de Téhéran organise des cours virtuels de la littérature persane

Ces jours-ci, alors que les cours de toutes les universités iraniennes se déroulent en ligne, l'Université de Téhéran organise, le mardi, des cours de la littérature persane présidés par le grand poète et professeur iranien Mohammad Reza Shafiei Kadkani.

Pour les passionnés de la littérature, les mardis sont associés aux cours de la littérature persane à la Faculté de littérature l'Université de Téhéran. Ces cours étaient autrefois animés par les grandes professeurs et hommes de lettres telles que Badi-ol-Zaman Forouzanfar, Parviz Khanlari. Et depuis quelques années ce sont les cours du professeur Mohammad Reza Shafiei Kadkani qui attirent l'attention de centaines d'étudiants et amoureux de la littérature persane.

Depuis des années, la Salle numéro 442 au quatrième étage de la faculté des lettres de l'Université de Téhéran logeait les cours de la littérature persane du professeur Mohammad Reza Shafiei Kadkani et des étudiants (même venant des provinces) faisaient l'effort d'y participer. Mais depuis plusieurs mois, suite à la pandémie du coronavirus, les portes de toutes les universités, y compris l'Université de Téhéran, sont fermées.

L'Université de Téhéran a annoncé qu'à partir de cette semaine, les cours du mardi du Maître Shafiei Kadkani seront organisés virtuellement et donc les cours seront pratiquement disponibles pour tout le monde. Ces cours de la littérature persane se poursuivront jusqu'à la fin de l'année.

