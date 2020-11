Cinéma : « Quand Mahdi est né » représentera l’Iran au Festival Alter de Chao au Brésil

Selon le rapport du dimanche 2 novembre du groupe culturel de l’IRNA, le documentaire « Quand Mahdi est né » produit par le Centre pour le Développement du Cinéma Documentaire et Expérimental, coréalisé par Amir Mahdi Hakimi et Hojjat Bamorovvat, a été admise pour la section officielle du Festival Alter do Chão au Brésil.

La deuxième édition du Festival Alter de Chao se tiendra au Brésil du 9 au 16 décembre 2020, et le documentaire « Quand Mahdi est né » représentera l’Iran dans la section officielle de l'événement culturel international.

Le Festival, qui projette des films sur divers thèmes à savoir : la culture, l’art, l'environnement et le handicap, se tiendra en ligne cette année en raison de l'épidémie du coronavirus.

Le film raconte le récit d’un garçon nommé Mahdi qui est né dans une famille sourde et fait face à de nombreux problèmes. Il décide de devenir médecin, mais lors de l'un de ses voyages, il se passe quelque chose qui lui change le cours de la vie…

