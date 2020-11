Coronavirus en Iran : le dernier bilan fait état de 440 morts en 24h

Téhéran (IRNA)- En Iran, on note 8.289 nouveaux cas ces dernières 24h. On compte 440 décès de plus en 24h ce lundi 2 novembre 2020. Le nombre de décès est désormais de 35.738 au total depuis le début de l'épidémie, déplore la porte-parole du ministère iranien de la Santé, du Traitement et de l'Éducation médicale, Sima Sadat Lari.

S’exprimant à l’occasion de son point de presse journalier le lundi 2 novembre 2020, Sima Sadat Lari, a déclaré à propos des dernières statistiques de cas définitifs et de décès dus à Covid 19 en Iran : « Entre hier dimanche et aujourd’hui lundi, et selon des critères de diagnostic définitifs, 8.289 nouveaux cas ont été identifiés dans le pays, dont 3 023 ont été hospitalisés. Avec ce compte, le nombre total de personnes touchées par le virus a atteint 628 780 chez nous ».