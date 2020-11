Les caricatures contre le Prophète Muhammad : un travail organisationnel du sionisme et de l’Arrogance

« L’humanité souffre aujourd’hui plus qu’à tout autre moment de l’Histoire, guerre, injustice, matérialisme. La science s’est transformée en une arme pour réprimer les nations, ce qui n’est pas nouveaux. La différence est qu’aujourd’hui les puissances tyranniques en usent et abusent pour s’imposer et dominer. Le Pharaon ne tyrannisait que dans les limites de l’ancienne Égypte mais les États-Unis, symbole de la tyrannie pharaonique de notre époque, agissent eux, largement au-delà des frontières de la seule Amérique », a fait savoir le Guide suprême de la Révolution islamique.

Et de renchérir : « Ils créent des bases, ils déclenchent des guerres, ils occupent des pays entiers…en puissance hégémonique absolue qu’ils sont. Or l’ennemi de l’islam, son principal ennemi, est cette Amérique hégémoniste, cette Arrogance mondiale, ce sionisme qui se battent contre l’islam avec tout ce qu’ils ont à leur disposition et sur tous les fronts. Le dernier épisode de cette guerre est ce qui s’est produit la semaine dernière en France. Cette affaire n’est pas seulement celle d’un caricaturiste qui commet un outrage et offense le prophète de l’islam, c’est bien plus. Il existe des mains qui agissent en coulisse d’où le soutien qu’apporte à ce caricaturiste tout un État, son président et ses dirigeants. L’enjeu dans cette affaire est la politique d’un gouvernement (français, NDLR) qui s’aligne sur cet acte offensant et qui a derrière lui toute la classe politique. »

Plus loin dans ses propos le Guide suprême a évoqué l’autre bout de l’échelle, à savoir l’Oumma islamique qui si largement réagit à cette offense : « La colère et la protestation généralisée de l’Oumma islamique est la preuve de sa vivacité et son dynamisme. Même si certains de ses dirigeants ont bien fait preuve de leur mesquinerie. L’Oumma islamique a défendu dans sa majorité son identité, ce qui nous pousse à en tirer leçon : le gouvernement français a tenté de faire un lien entre cette affaire d’une part et la liberté d’expression et le respect des droits de l’homme de l’autre. C’est là la politique qui coiffe de sa protection les actions de ceux des terroristes qui figurent au nombre des plus sanguinaires au monde, ceux-là mêmes qui ont tué en martyr notre ex-président, assassiné notre ancien chef du pouvoir judiciaire, notre ex-premier ministre, ainsi qu’un bon nombre de nos responsables et de nos civils, quelques 17 000 iraniens en tout. »

Plus loin dans ses propos, le Guide suprême de la Révolution islamique a souligné : « Ce même gouvernement (français) a apporté le plus grand soutien à un dictateur aussi sanguinaire que Saddam quand il a déclenché sa guerre contre l’Iran. À vrai dire, le soutien apporté à la sauvagerie culturelle, à l’acte criminel de ce caricaturiste (de Charlie hebdo, NDLR) est l’autre facette de cette politique (française) de soutien aux Monafeghine (Mudjaheddin du Peuple OMK et à Saddam, NDLR). Ajoutez à cela, le comportement de ce même gouvernement à l’encontre des Français tout au long des « samedi de protestation » (des Gilets jaunes) et dire que ce gouvernement ose prétendre à la liberté d’expression et au respect des droits de l’homme. La civilisation « occidentale » telle que pratiquée par ses dirigeants est une civilisation sauvage qui n’a aucune pitié pour ses propres populations et les images de cette sauvagerie, vous les voyez tous les jours, au terme des siècles de prétentions droits de l’hommistes. »

L’Ayatollah Khamenei s’est ensuite félicité de "l’union sacrée" que l’affaire des caricatures a créée au sein du monde de l’islam et souligné : « Aujourd’hui, plus que jamais, se manifeste dans toute sa grandeur, l’importance de l’initiative de l’imam Khomeini de baptiser les deux dates de l’anniversaire du prophète de l’islam (selon la version sunnite et chiite, NDLR), « semaine de l’unité ». Les événements qui se succèdent de nos jours, les divergences, produites au sein du monde de l’islam, prouvent à quel point cette unité intermusulmane est vitale. C’est un précieux paramètre qui s’il existait profondément et de façon impérissable, aucun des fléaux auquel nous nous confrontons aujourd’hui, n’aurait existé. »

« Les ennemis de l’islam ont tenté de liquider la cause palestinienne, par cet acte éminemment perfide qu’est la normalisation, ils ont vendu les droits historiques du peuple palestinien. Or la cause palestinienne n’est pas périssable. La Palestine deviendra la Palestine et l’entité factice sioniste disparaîtra. Pour dire la vérité telle qu’elle est, l’unité inter-islamique n’a pas été prise en compte à sa juste valeur (par nous les musulmans, NDLR). Mais l’ennemi en a très bien compris l’importance et l’enjeu puisque cette unité pourrait amoindrir son influence au sein de l’Oumma islamique. Cet ennemi a tout fait pour contrer cette unité, a créé des centres, des instituts pour prêcher la désunion », a poursuivi le Leader.

Le Guide suprême de la Révolution islamique a évoqué ensuite la présidentielle américaine et le conflit du Haut-Karabakh qui se déroule aux portes de l’Iran et qui a l’air d’une tentative visant à créer un foyer permanent de terrorisme près des frontières iraniennes : « La politique iranienne à l’égard des États-Unis est claire, précise et calculée. C’est une politique qui ne change pas si la direction change aux États-Unis. Qui sera le prochain président des USA, cela n’influera en rien sur notre politique. Je l’ai dit bien souvent, l’Iran devra se renforcer, notre nation, notre pays devront développer et leurs capacités et c’est à ce prix qu’ils vaincront l’ennemi. Et qu’on se le dise, notre nation a superbement résisté ».

Dans la dernière partie de son discours, le Guide suprême de la Révolution islamique a abordé le conflit au Caucase-sud : « La guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan est bien amère et menace la sécurité de toute la région. Les terres conquises par l’Arménie devraient revenir à l’Azerbaïdjan et les Arméniens devront pouvoir vivre en sécurité dans ces terres. Et surtout que les terroristes ne s’implantent pas près de nos frontières car notre action sera radicale dès que nous sentons le moindre danger. »

