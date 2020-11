L'Ordre japonais du soleil levant décerné à une Iranienne

Selon l'ambassade d'Iran au Japon, la commande a été décernée à Golparian grâce à sa contribution aux échanges culturels entre l'Iran et le Japon à travers l'art.

Mme Golparian a travaillé comme traductrice pour la Radiodiffusion de la République islamique d'Iran (IRIB) et le réseau japonais NHK, et a occupé de nombreux postes, notamment en tant que professeur adjoint et coordinatrice des relations internationales à la Tokyo Art University's School of Cinema.

Elle a joué un rôle crucial dans la promotion des échanges culturels entre l'Iran et le Japon.

En tant que traducteur, Golparian a présenté au public iranien de nombreux films et séries japonais, dont «Du nord», entre 1989 et 1992.

