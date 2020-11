Rohani : Le va-et-vient des partis politiques aux États-Unis ne nous importe pas

Faisant référence à la tenue des élections présidentielles aux États-Unis, le président Hassan Rohani a déclaré mercredi lors d'une réunion du cabinet: "Ce ne sont pas les individus et le partis politiques qui sont importants pour nous, mais c'est la manière qu'ils adoptent au sein du gouvernement qui compte. Nous voulons que les États-Unis reviennent à la loi et à tous les traités internationaux et multilatéraux et reviennent au respect à l'égard du peuple iranien. Nous voulons du respect et non pas des sanctions."

"Si les États-Unis lèvent les sanctions oppressives, alors notre position face à ce pays sera différente. S'ils mettent de côté la menace et font preuve de respect et de révérence, la situation est différente. Si au lieu de violer les lois, ‌les États-Unis cherchent à remplir leurs obligations, la situation va changer. Ce sont les principes, les méthodes et les politiques qui sont importants pour nous, sinon l'individu et le parti ne comptent pas pour nous.", a ajouté le président de la République islamique d'Iran.

