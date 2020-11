Le terrorisme de Daesh s'accélère dans le monde en absence de Soleimani

Dans un message posté sur sa page Twitter, Abbas Moussavi, ambassadeur d'Iran en Azerbaïdjan, a déclaré: "De Kaboul jusqu'à Vienne, le terrorisme de Daesh s'accélère. J'ai dit dans une interview plus tôt que le monde sans le général Soleimani ne sera pas plus sûr. Et la responsabilité de cette insécurité s'adresse aux auteurs de l'assassinat lâche de quelqu'un qui s'est battu contre Daesh et a apporté la sécurité dans la région et même en Europe et en Amérique."

Ces propos d'Abbas Moussavi font référence à l'augmentation des attenants terroristes dans le monde, surtout l'attaque à l'Université de Kaboul. Ce lundi, le 2 novembre 2020, trois assaillants armés sont entrés dans l’Université de Kaboul et ont tué 22 étudiants et ont blessé plus de 40 autres. Abbas Moussavi a posté sur sa page la photo de certaines jeunes victimes de cet attentat terroristes attribué aux groupes salafistes.

