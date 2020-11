L’ambassadeur d’Iran à Paris rend hommage aux victimes de l'attaque terroriste de Kaboul

Bahram Ghasemi s'est rendu mercredi à l'ambassade d'Afghanistan à Paris et a rendu hommage aux victimes de cet incident tragique et a signé le livre commémoratif de l'attaque terroriste de l'Université de Kaboul.

Au cours de cette visite, l’émissaire iranien s’est entretenu avec l’ambassadeur d’Afghanistan en France et s’est entretenu avec l’ambassadeur d’Afghanistan en France.

Le terrorisme et la terreur sous toutes ses formes, en tout lieu et dans n'importe quel but sont condamnés et nécessitent une lutte stable, intelligente, continue et globale, loin de toute inclination politique et intérêts économiques et politiques, a-t-il déclaré,

ajoutant que la vie humaine et la dignité humaine ne devraient pas être bafouées et victimisées par les comportements de profit des oppresseurs et des agresseurs.

Des hommes armés ont pris d'assaut l'université de Kaboul lundi lors d'une foire du livre iranienne, tirant des coups de feu et envoyant des étudiants en fuite. L'attaque a fait 35 morts et plus de 50 blessés.

