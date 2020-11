L'Iran envisage de transférer l'eau du golfe Persique vers les déserts intérieurs

Dans une allocution lors d'une session du cabinet mercredi, le président Hassan Rouhani a déclaré qu'il s'agissait du premier de ces projets visant à fournir de l'eau dessalée aux zones désertiques.



«Demain, nous inaugurons un projet qui sera un peu différent des projets devenus opérationnels la semaine dernière. Notre pays a développé une nouvelle technologie pour dessaler l'eau des régions qui sont plus fréquemment touchées par la sécheresse, y compris les zones dans et autour des déserts », a-t-il déclaré.

«En fait, nous allons utiliser la technologie de dessalement à grande échelle à travers le pays.

Les zones qui ont besoin d'eau, que ce soit pour un usage potable ou industriel ou pour d'autres usages, et qui souhaiteraient investir dans ce sens, pourront le faire.



«Heureusement, le ministère de l'Énergie a mené des études de faisabilité dans 17 provinces du plateau central de l'Iran ainsi que dans les zones côtières du golfe Persique et de la mer d'Oman.



«Certaines des provinces côtières ont besoin d'eau, de l'eau des lamelles sans être dessalée, pour l'élevage de créatures marines et d'autres usages. Et certaines provinces ont besoin d'eau dessalée.

À cette fin, la première étape sera lancée demain », a ajouté le président.

«Il s'agit d'un projet d'approvisionnement en eau de la province de Kerman, c'est-à-dire que le projet qui sera mis en service demain reliera le golfe Persique à la province de Kerman.

Dans les prochaines étapes, les provinces de Yazd et d'autres provinces seront également reliées au golfe Persique », a noté Rouhani, selon l'IFP.



«Mais ce même projet inauguré demain verra 450 millions de mètres cubes d'eau salée transformés en 150 millions de mètres cubes d'eau dessalée», a-t-il expliqué.

