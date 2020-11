Des archéologues ont découvert des artefacts de l'époque seldjoukide et safavide au nord de l’Iran

"Le propriétaire de la maison historique de la ville de Gorgan a déclaré qu'en forant un puits, il avait découvert des objets historiques", a déclaré le chef du département, Ahmad Tajari.

«Les archéologues sont maintenant en place et les fouilles se poursuivront au cours des prochains jours», a-t-il déclaré.

«Plusieurs objets de valeur ont été trouvés jusqu'à présent, notamment des chandeliers, des brûleurs d'encens, des poêles et des luminaires, principalement en bronze et datant des périodes seldjoukide et seldjoukide», a-t-il expliqué.

