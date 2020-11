2 milliards de dollars de marchandises transités par la douane de Bashmagh au Kurdistan iranien

La douane de Bashmagh se classe au premier rang du transit étranger parmi les douanes du pays. Le montant du transit intérieur (exportation) à partir de la douane de Bashmagh est de 24 669 tonnes de marchandises d'une valeur de 26.3 millions de dollars.

Depuis mars 2020 jusqu'au début novembre, 240 000 tonnes de marchandises d'une valeur de 498 millions de dollars ont été importées par les douanes de bashmagh.

Les douanes de Marivan sont actives dans le domaine du transit, des exportations, et de la fréquentation des passagers et jouent un rôle très important dans les importations iraniennes. La province du Kurdistan iranien a trois points douaniers principaux à Sanadadj, à Baneh et à Marivan.

