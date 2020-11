Cuba souligne le droit de l’Iran d’utiliser l’énergie nucléaire pacifique

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a discuté de nombreuses questions avec le président Díaz-Canel.



Le ministre iranien qui se trouve à La Havane dans le cadre de sa tournée diplomatique en Amérique latine a organisé samedi une vidéoconférence avec le président du pays.



Zarif a apprécié le soutien de Cuba à l’Iran à l’Assemblée générale des Nations Unies, soulignant les «bons» liens politiques entre les deux États.



Il a également invité le président cubain à se rendre en Iran au nom du président iranien Hassan Rohani.



Se référant aux capacités d'élargissement de la coopération économique entre l'Iran et Cuba, les deux parties ont également exprimé leur volonté de collaborer sur la production d'un vaccin COVID-19.



Les deux parties ont également discuté de la coopération énergétique et pétrolière.



Zarif a entamé mardi une tournée en Amérique latine. Il est arrivé pour la première fois à Caracas pour s'entretenir avec de hauts responsables du Venezuela, dont son homologue Jorge Arreaza et le président Nicolas Maduro. Il est maintenant à La Havane et partira ensuite pour la Bolivie pour s'entretenir avec le gouvernement nouvellement élu du pays.

