La zone humide iranienne de Meighan accueille des oiseaux migrateurs

Le directeur général du département de l'environnement de la province de Markazi (DOE), Reza Mirzaei, dans un entretien avec l'IRNA mercredi, a déclaré que lorsque l'automne commence, les oiseaux migrent jusqu'à des milliers de kilomètres pour revenir au même endroit où ils ont migré l'année dernière.



Il a ajouté que la zone humide de Meighan est un habitat pour les oiseaux migrateurs de Sibérie, cette zone humide est également un habitat important pour les oiseaux migrateurs dans le centre du pays avec des espèces uniques de plantes et un paysage préservé.



Mirzaei a déclaré qu'il répond aux normes environnementales et qu'il est réceptif à de nombreux touristes et amoureux de la nature.



La grue grise est l'une des espèces les plus importantes sous protection internationale, et la zone humide de Meighan est une ressource précieuse pour la saison de randonnée temporaire avec le début de la saison froide, a noté le directeur général du département de l'environnement de la province de Markazi (DOE).

La zone humide de Meighan, un désert de cent acres au nord d'Arak, présente une vue magnifique avec le soleil éclatant, la fraîcheur et la pureté ajoutant à sa beauté.



La zone humide iranienne de Meighan est située à 15 km au nord-est d'Arak et est l'un des habitats importants de 140 espèces d'oiseaux. En plus de son rôle central dans la biodiversité, son lac saisonnier a des effets directs sur le confinement du sable, du sel et des sources de pollution de l'air à Arak.



La zone humide iranienne de Meighan est comme un bol d'eau s'étendant sur une superficie de 5000 pieds carrés.



La zone humide, en raison de ses composés salins, stérilise l'eau et nettoie l'air d'Arak. Le coucher de soleil sur le lac et le chant des oiseaux ajoutent à l'étonnante beauté du lac.

La zone humide de Meighan, à 15 km au nord-est d'Arak dans le centre de l'Iran, a été rajeunie par les pluies printanières incessantes, qui affluent dans le pays depuis des semaines. La zone humide abrite plus de 130 espèces d'oiseaux migrateurs, notamment des grues, des canards, des flamants roses et des oies tout au long de l'année. C'est également l'un des sites les plus importants pour le tourisme de nature et l'observation des oiseaux du pays.

