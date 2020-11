Rouhani exhorte la prochaine administration américaine à «revenir aux engagements»

S'exprimant au siège national de la lutte et de la prévention des coronavirus le samedi, Rohani a critiqué la politique américaine et ajouté: «Ceux qui ont imposé des sanctions au pays devraient savoir qu'ils ont adopté la mauvaise voie et n'atteindront en aucune façon leurs objectifs.»



Il a appelé la nouvelle administration américaine à revenir à ses engagements dans le cadre du JCPOA et à se soumettre aux lois et réglementations internationales.

Ensuite, le président Rouhani a évoqué l'épidémie de pandémie mondiale de coronavirus et ajouté, «Cela fait environ huit mois que les habitants du pays sont aux prises avec la pandémie et sont confrontés à de graves problèmes depuis l’épidémie.»

«Nous espérons qu’avec la coopération des uns et des autres et dans le cadre des directives approuvées par le siège national de lutte et de prévention des coronavirus, nous assisterons progressivement à une diminution considérable des effets néfastes de la maladie à travers le pays », a-t-il souligné.

Les habitants du pays ont été confrontés au terrorisme économique au cours des trois dernières années et, de cette manière, ils ont fait preuve d'une résistance, d'une persévérance et d'une patience importantes pendant ces années, ce qui est unique en son genre, a ajouté le président Rouhani.

Ailleurs dans ses remarques, Rouhani a souligné la propagation du coronavirus, COVID-19, dans le pays et a déclaré: «Des décisions drastiques et efficaces ont été adoptées au siège national de la lutte et de la prévention des coronavirus et nous sommes arrivés à cette conclusion que nous devons mettre en œuvre des protocoles et des directives sanitaires plus précisément afin de contenir la pandémie.»

