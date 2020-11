Qalibaf met l'accent sur la coopération régionale pour éradiquer le terrorisme

Dans une lettre adressée à son homologue afghan Mir Rahman Rahmani, Mohammad Bagher Ghalibaf a fermement condamné l'attaque terroriste de lundi qui a fait au moins 22 morts et 40 autres blessés.

Ghalibaf a déclaré que l'attaque terroriste ne perturberait pas la volonté de la nation résiliente d'Afghanistan sur la voie de l'établissement de la sécurité, de la prospérité et de la stabilité.

L'unité et la coopération entre les pays de la région peuvent déraciner le terrorisme et l'extrémisme dans la région et empêcher la répétition de tels crimes, a-t-il ajouté.

Le Président a exprimé ses condoléances au gouvernement, au Parlement et à la nation afghane, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés et de la patience aux familles des victimes.

Lundi, au moins 22 personnes ont été tuées et plus de 40 autres ont été blessées après que deux hommes armés ont attaqué l'université de Kaboul, qui a pris fin après six heures d'affrontements. Le groupe terroriste de l'EIIL a par la suite revendiqué la responsabilité de l'attaque.

