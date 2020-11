Un réalisateur iranien primé au festival américain d'Arlington

Il y a quelques jours, la section compétition des courts métrages du Festival international du film d'Arlington en Amérique s'est conclue par l'annonce que le réalisateur iranien Asman Tusi et son court métrage La vache américaine ​​ont remporté le prix du meilleur film pour cette catégorie de «Le septième art».

Ce film iranien a déjà participé à de nombreux festivals de films en dehors du pays, notamment en Italie, au Bangladesh, en Tunisie, en Amérique, en Allemagne, en Belgique, en Serbie, au Portugal, au Chili, en Pologne et aux Émirats (Sharjah), et y a remporté des prix honorifiques et des certificats.

