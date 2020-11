Le "Soleil" représente le cinéma iranien aux Oscars 2021

Raed Faridzadeh, secrétaire du comité de nomination du représentant du cinéma iranien aux Oscars 2021 a déclaré: "En vue de choisir le représentant du cinéma iranien aux Oscars 2021, 90 films iraniens ont été d'abord examiné. Puis les membres du comité de nomination ont élaboré une liste de 12 films."

Les films "Ô le monde danse avec moi" de Soroush Sehat, "Maison paternelle" de Kianoush Ayari, "Nage papillon" de Mohammad Kart, "Les jours orange" d'Arash Lahouti, "Toman" de Morteza Farshbaf, "Humoriste" de Homayoun Ghanizadeh, "Mourir dans l'eau bénite" de Navid Mahmoudi,"Yalda" de Masoud Bakhshi, "Abattoir" d'Abbas Amini, "Porteur d'or" de Touraj Aslani, "Noyer" de Mohammad Hossein Mahdavian et "Soleil" de Madjid Madjidi avaient formé la liste initiale du comité de sélection chargé de nommer le représentant du cinéma iranien aux Oscars.

Selon Faridzadeh, après avoir voté et entendre des opinions des membres, le comité de nomination des représentants du cinéma iranien aux Oscars 2021 s'est accordé sur les trois films "Soleil" de Madjid Madjidi, "Le Noyer" de Mohammad Hossein Mahdavian et "Yalda" de Masoud Bakhshi. Et à la fin suite à plusieurs réunions, le film "Soleil" réalisé par Madjid Madjidi a été retenu comme choix final et avec les signatures des membres de ce comité, ce film sera présenté comme le représentant du cinéma iranien lors de la cérémonie des Oscars 2021.

Le film iranien «Le Soleil» de Madjid Madjidi a déjà remporté le Prix de la Lanterne magique du festival de Venise 2020.

Ruhollah Zamani, l'adolescent acteur du film "Le Soleil" a également remporté le prix Marcello Mastroianni du meilleur jeune acteur de la 77e édition de la Mostra de Venise.

Le film "Soleil" de Madjidi raconte l'histoire d'Ali, 12 ans, et de ses trois amis. Ensemble, ils travaillent dur pour survivre et subvenir aux besoins de leur famille, effectuant de petits travaux dans un garage et commettant des délits mineurs pour gagner rapidement de l'argent. Dans une tournure d'événements qui semble miraculeuse, Ali se voit confier la recherche de trésors cachés sous terre. Il recrute son gang, mais d'abord, pour avoir accès au tunnel, les enfants doivent s'inscrire à la Sun School, une institution caritative qui tente d'éduquer les enfants des rues et les enfants travailleurs, près de l'endroit où se trouve le trésor.

