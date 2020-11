Le monde regarde en spectateur les nouveaux dirigeants américains (Zarif)

Téhéran (IRNA)- « Le monde regarde en spectateur pour saisir si les nouveaux dirigeants américains abandonneront la méthode destructrice, illégale et intimidante de l’ère trumpiste et s’ils adopteront le multilatéralisme, la coopération et le respect de la loi ou non », peut-on lire dans un tweet posté ce dimanche matin sur Twitter par le Chef de la diplomate de la RII, Mohammad Javad Zarif.

Selon IRNA, Mohammad Javad Zarif a écrit dans son tweet: « Le peuple américain s’est exprimé et affiché son opinion ». « Ce qui est important, c'est l'action et le comportement », a insisté le ministre iranien des Affaires étrangères.



« Les antécédents de l’Iran sont claires ; Dignité, intérêts nationaux et diplomatie responsable », a encore écrit Mohammad Javad Zarif. Pourri dans sa vie politique, Donald Trump a été déclaré vaincu de l'élection présidentielle aux Etats-Unis par la plupart des médias américains, suite à la victoire en Pennsylvanie de son rival démocrate, Joe Biden, qui a permis à ce dernier de dépasser le seuil des 270 grands électeurs nécessaires pour ouvrir les portes de la Maison Blanche. En plus de décrocher des bastions traditionnellement démocrates comme New York ou la Californie, l'ancien vice-président a fait basculer des États gagnés par Donald Trump en 2016 : le Michigan, la Pennsylvanie, le Wisconsin et, selon deux médias, l'Arizona. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench 9468**