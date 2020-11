Afghanistan : la Représentante spéciale du SG de l'ONU rencontre Araghtchi à Téhéran

Selon l'IRNA, citant le ministère iranien des Affaires étrangères, la réunion était axée sur les derniers développements en Afghanistan et la situation politique et sécuritaire dans ce pays, ainsi que sur les dernières évolutions liées au processus de paix et au dialogue interafghan à Doha et ses obstacles.

Evoquant les relations étroites entre l'Iran et l'Afghanistan, Seyyed Abbas Araghchi a réaffirmé le soutien de la République islamique d'Iran au processus de paix avec le rôle central du gouvernement afghan et la participation de tous les groupes politiques, y compris les taliban, et la nécessité de préserver réalisations du peuple afghan enregistrées au cours des deux dernières décennies, en particulier, la Constitution et ses structures démocratiques.

Le diplomate iranien a également souligné l’importance de prêter attention aux droits des minorités ethniques et religieuses et aux droits des femmes lors des pourparlers de paix afghano-afghans.

Le vice-ministre iranien des A.E. pour les Affaires politiques a insisté sur le fait qu’il n'y a pas de solution militaire à la crise afghane.

Évoquant les problèmes subis par le peuple afghan dues à la politique malavisée et unilatérale du gouvernement américain à l'égard du processus de paix dans ce pays et la position de l'ONU en tant que médiateur neutre des pourparlers de paix, le diplomate iranien a qualifié d’ « important » le rôle de la MANUA pour faire avancer le dialogue et pour organiser les consultations internationales à cette fin. »

Abbas Araghtchi a également dit « prête » la République islamique d’Iran à coopérer avec l’ONU à cet égard.

Pour sa part Deborah Lyons a salué le rôle productif de Téhéran en faveur de la paix et de la stabilité politique et économique en Afghanistan.