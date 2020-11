Téhéran (IRNA)- Le conseiller du Leader de la Révolution islamique d’Iran, l’Ayatollah Khameneï, pour les Affaires internationales, Ali Akbar Velayati , évoquant dimanche « de nombreuses affinités civilisationelles, culturelles et historiques, que partagent les deux nations iranienne et afghane, a déclaré que Téhéran restera « aux côtés » du peuple et du gouvernement afghans.

Ali Akbar Velayati a tenu ces déclarations à l'occasion d'une rencontre ce dimanche 8 novembre avec la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Afghanistan et la Présidente de la MANUA (Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan), Deborah Lyons, en visite à Téhéran à la tête d'une délégation pour discuter des évolutions afghanes.