SIMPPAR 2021: Des technologues iraniens se rendront en France

Avec le soutien du Vice-président iranien pour la science et la technologie, et sous l’égide de la société iranienne Arômède, spécialisée dans la culture, la production et l’exportation de plantes médicinales et aromatiques, une délégation iranienne commerciale et technologique se rendra en France pour participer à la XVème édition du SIMPPAR les 2 et 3 juin 2021.

Créé en 1991 par la Société Française des Parfumeurs, le SIMPPAR est un salon professionnel, dédié aux matières premières et services destinés à l’industrie de la Parfumerie. Il fêtera ses 30 ans en 2021 pour sa XVème édition. Son objet est de faire découvrir de nouvelles matières premières ou de nouveaux producteurs aux parfumeurs, acheteurs, responsables R&D, marketing ou réglementaires, ou bien de leur permettre de faire un point avec leurs fournisseurs historiques.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**