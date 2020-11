Le ministre iranien de l'Énergie au Qatar afin d’élargir les accords bilatéraux

Ardaknian a rencontré lundi l'émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pour soumettre un message écrit du président iranien Hassan Rohani, a indiqué un rapport du service de presse Paven du ministère iranien de l'Énergie.



Le rapport indique que Rouhani a réitéré dans le message que l’Iran est pleinement prêt à mettre en œuvre une série d’accords clés sur l’énergie et le commerce conclus avec le Qatar ces derniers mois, y compris ceux qui ont été finalisés lors de la visite de Cheikh Tamim à Téhéran en janvier.



L’agence de presse qatari a également publié un rapport sur la rencontre d’Ardakanian avec l’émir du Qatar, indiquant que les deux hommes se sont rencontrés lundi à la Cour royale de Doha.

Il a déclaré que le message de l’Iran Rohani était concentré sur les relations bilatérales entre les deux pays et sur les questions d’intérêt commun et sur la manière dont Téhéran et Doha pourraient soutenir les efforts visant à renforcer davantage leurs relations.

Paven a déclaré qu'Ardakanian devrait rencontrer de hauts responsables du gouvernement qatari, y compris le ministre de l'Énergie et chef de la commission de l'eau et de l'électricité du pays et d'autres personnes clés de l'investissement et du commerce.



L’Iran et le Qatar sont deux des principaux producteurs mondiaux de gaz naturel, car ils partagent une gigantesque réserve de gaz dans le golfe Persique.



Les deux pays ont cherché à s'engager dans des projets communs d'investissement et de développement pour divers projecteurs d'énergie, y compris dans le domaine du traitement de l'électricité et de l'eau. Les autorités iraniennes ont déclaré fin septembre que des plans étaient en cours pour relier les réseaux électriques de l'Iran et du Qatar via un câble sous-marin.



Les rapports indiquent que les deux pays visent également à accroître la coopération dans des projets de dessalement conjoints pour augmenter la production d'eau du golfe Persique.