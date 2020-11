OCS: Rohani appelle les nouveaux dirigeants américains à concrétiser la volonté de changement affiché par leur peuple

Téhéran(IRNA)- Le Président de la République islamique d'Iran, Hassan Rohani, prononcé un discours mardi par liaison vidéo lors de la 20e réunion du Conseil des chefs d'Etat de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Pékin, a déclaré que les résultats des élections américaines montraient que non seulement le monde mais aussi le peuple américain en avaient assez des mauvaises politiques de leur gouvernement actuel, ajoutant: "Saisissez le message et mettez en œuvre cette volonté de changement de cap dans votre politique étrangère et vos relations avec d'autres pays et nations."

Au nom de son pays, Hassan Rohani, a de nouveau critiqué les États-Unis pour avoir imposé des sanctions contre la République islamique.

Intervenant en ligne ce mardi 10 novembre à la tribune de l’Organisation de coopération de Shanghai, le Président iranien Hassan Rohani, a déclaré que les États-Unis devaient compenser les pertes et les dégâts qu’ils avaient infligés à la nation iranienne. Hassan Rohani a appelé Washington à revenir à l'ordre mondial et à respecter ses engagements au titre des réglementations internationales.

Le Président iranien, pointant du doigt le désengagement américain à l'international, a fustigé à cette occasion l'unilatéralisme américain, affirmant que Washington avait imposé sa propre politique à d'autres pays du monde.

Hassan Rohani a dit une fois de plus "prêt" Téhéran à aider à coopérer avec les pays de la région dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme.