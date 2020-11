Haut-Karabakh: l'Iran salue l'accord arméno-russo-azerbaidjanais

"La République islamique d'Iran insiste sur la nécessité de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale, de ne pas changer les frontières internationales officielles, de libérer les territoires occupés, du rapatriement des réfugiés, de respecter la sécurité et les droits des minorités et du retrait de toutes les forces Takfiristes et des combattants étrangers de la région. L'Iran réaffirme qu'il est prêt à contribuer à l'instauration d'une paix et d'une sécurité durables dans la région et à participer aux initiatives régionales.", peut-on lire dans la déclaration du ministère iranien des A.E. émis ce mardi 10 novembre.

Le 9 novembre, le président de l’Azerbaïdjan,Ilham Aliev, le premier ministre de l’Arménie, Nikol Pachinian, et le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, ont signé une déclaration annonçant un cessez-le-feu total et la fin de toutes les actions militaires dans la zone du conflit du Haut-Karabakh à partir de minuit le 10 novembre, heure de Moscou.

La Russie est en train de déployer près de 2 000 soldats de la paix pour assurer le respect du texte, qui prévoit notamment que l’Azerbaïdjan reprenne le contrôle de plusieurs districts qui lui échappaient, et le maintien d’un corridor terrestre reliant les territoires encore sous contrôle séparatiste et l’Arménie. M. Poutine a souhaité que cet accord puisse mener « à la création des conditions nécessaires pour un règlement durable » du conflit.

Le Ministère iranien des affaires étrangères a rappelé: "La République islamique d’Iran se déclare également prête à aider au déploiement des forces de maintien de la paix de la Fédération de Russie selon les lignes de contact conformément aux clauses 3 et 4 de l’accord de cessez-le-feu."