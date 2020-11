L’Iran exhorte les États-Unis à mettre fin aux détentions arbitraires et au harcèlement des citoyens iraniens

Des représentants de plus de 110 pays ont pris la parole lors de la session du groupe de travail sur l'Examen périodique universel (EPU) du CNUDH, exhortant Washington à abolir toutes les discriminations raciales, religieuses et sexuelles, lutter contre les discours de haine et l'intolérance religieuse, réformer son système judiciaire, éliminer les violences policières, cesser de séparer les enfants migrants de leurs parents et protéger le droit à la santé de ses habitants pendant l'épidémie.

Ce n’est pas seulement l’Iran qui a pointé du doigt le bilan des Etats-Unis en matière de droits de l'Homme. Ce lundi 10 novembre de nombreux pays devant le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU (CNUDH), tels la Chine, le Kenya et la Slovénie ont font fustigé leur action et ont leur fait des recommandations.

Esmail Baqaï Hamaneh pointant du doigt le bilan des États-Unis, lors de la réunion du Conseil des droits de l'homme, a appelé à la fin du racisme généralisé et systématique contre les gens de couleur, en particulier les noirs, à la fin des meurtres et des massacres arbitraires dans le monde, en particulier par les drones et au châtiment des auteurs de l’assassinat du haut général iranien, Haj Qasem Soleimani et ses compagnons.

Très respecté en Iran et dans la région pour son rôle déterminant dans la lutte contre les terroristes daechistes, le général martyr Ghassem Soleimani a été assassiné le 3 janvier 2020 à l'aéroport de Bagdad sur ordre direct de Donald Trump.