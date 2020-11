Le porte-parole du gouvernement iranien espère que la prochaine administration américaine sera un digne représentant de son peuple

Selon le correspondant politique d'IRNA, Ali Rabï a déclaré mardi 10 novembre lors d'une conférence de presse, a qualifié la tenue de l'élection présidentielle américaine la semaine dernière de « l'un des événements les plus importants et significatifs sur la scène internationale».

« Notre position vis-à-vis des dirigeants américains est claire. Comme nous l'avons souligné à maintes reprises, les politiques sont importantes pour nous, et non pas leurs meneurs. Ce qui était clair, c'est que le peuple américain a dit catégoriquement non au racisme, au sexisme, à la violation de l’Etat de droit et aux agissements aventureux à l’international (de l’ancien gouvernement) lors de cette élection », a précise le porte-parole du gouvernement iranien.