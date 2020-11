Araghchi: L'Iran n'est pas excité par l'élection de Biden. Nous agissons en fonction de nos propres intérêts

Téhéran (IRNA) - "Nous n'avons pas peur si Trump est réélu, et nous ne sommes pas non plus excités par la venue de Biden. Nous agissons en fonction de nos propres intérêts.", a déclaré le vice-ministre iranien des Affaires étrangères.

Dans une interview accordée à l'IRNA, Abbas Araghchi s'est exprimé sur les résultats des élections américaines. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a déclare: "Les élections américaines ont montré la polarisation de la société américaine. Les États-Unis ont atteint un point où il y a exactement deux pôles à peu près égaux, et ces deux camps ne peuvent pas se tolérer." Dans son analyse, le numéro deux de la diplomatie iranienne a précisé: "Avec toutes les vices que nous connaissons chez Trump, près de 50% des Américains votent pour lui. Malgré tant de maux et d'animosités qui existent chez Trump - ses politiques coercitives, son intimidation et ses violations des lois- la moitié de la population américaine a voté pour lui. Je pense que ce phénomène peut être étudié, et cela peut être une menace pour le monde."