Zarif rencontre le chef d'État-Major de l'armée pakistanaise

Selon le correspondant de l'IRNA à Islam Abad, Mohammad Javad Zarif a rendu hommage aux martyrs de l'armée Pakistanaise en compagnie du Général Qamar Javed Bajwa.

Après cette cérémonie, deux hauts responsables iranien et pakistanais ont entamé des pourparlers sur des questions importantes, notamment la lutte contre le terrorisme, le renforcement de la coopération frontalière et l'essor des relations militaires entre les deux pays voisins, frères et amis.

Lors de cette importante réunion, les deux parties ont également passé en revue les derniers développements en matière de sécurité dans la région, en particulier la situation en Afghanistan, et ont partagé leurs points de vue.

Le ministre iranien des Affaires étrangères rencontrera également son homologue pakistanais Shah Mahmood Qureshi.

La rencontre avec le Premier ministre pakistanais Imran Khan et la prononciation d'un discours à l'Institut pour les études stratégiques d'Islamabad constitueront les autres programmes du voyage du Dr. Zarif au Pakistan.

