L'administration américaine rêvant de la chute de l'Iran «renversée de manière humiliante» (Rouhani)

L’administration américaine qui rêvait de l’effondrement de l’establishment iranien a été renversée de manière humiliante, a déclaré Rouhani lors d’une session du cabinet mercredi.

Il a déclaré que le monde était confronté à de nouvelles conditions avec la défaite de Donald Trump, ajoutant que cela permettrait à la République islamique de renforcer ses relations avec ses amis et ses voisins.

Les relations extérieures de l’Iran sont basées sur des liens avec ses voisins et amis, a-t-il ajouté, notant que la fin de l’administration de Trump, qui était un obstacle aux relations de l’Iran avec d’autres pays, ouvrirait la voie aux relations iraniennes.

«Nous avons établi de bonnes relations avec certains voisins tels que l'Irak, la Turquie, l'Afghanistan et l'Azerbaïdjan au cours des dernières années, ainsi qu'avec d'autres pays amis comme la Russie, la Chine et d'autres. Je pense que l’atmosphère de relations plus étroites avec tous nos amis est mieux préparée. »

La semaine dernière, Rouhani a déclaré que la prochaine administration américaine n'aurait d'autre choix que de se rendre à la nation iranienne.

Dans des remarques au début de novembre, le Leader de la révolution islamique, l’ayatollah Seyed Ali Khamenei, a souligné que la politique de l’Iran envers les États-Unis ne serait pas affectée par le résultat de l’élection présidentielle américaine.

