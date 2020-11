Des avocats iraniens soutiennent un diplomate arrêté en Belgique

Les avocats iraniens se sont réunis devant le bureau de l'ONU à Téhéran et ont présenté une déclaration de soutien au diplomate iranien.La déclaration a jusqu'à présent été signée par 1 842 avocats.



Dans leur déclaration, les avocats iraniens ont protesté contre la mesure prise par l'Allemagne et l'Autriche qui allait à l'encontre des normes diplomatiques. Ils ont exhorté l'ONU à tenir deux pays pour responsables de la violation de la Convention de Vienne sur l'immunité diplomatique.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a catégoriquement écarté les allégations non fondées contre le diplomate iranien en Belgique Assadollah Assadi.



En réaction à un reportage de Reuters sur un diplomate iranien, il a noté que les pays impliqués dans l’affaire sont responsables de la violation des droits diplomatiques du diplomate iranien.



L'Iran considère la détention d'Assadollah Assadi comme un acte illégal et une violation du droit international et des dispositions de la Convention de Vienne de 1961.



L'Iran a déjà protesté formellement auprès des autorités des gouvernements européens concernés contre l'acte illégal contre un diplomate iranien.

