Zarif rencontre le Premier ministre pakistanais à Islamabad

Les pourparlers entre Zarif et Imran Khan portaient sur des questions bilatérales, y compris les moyens d'étendre la coopération économique et commerciale, en particulier le renforcement des transactions frontalières entre les deux pays.

Lors de la rencontre avec Imran Khan, Zarif a évoqué les axes de ses consultations aujourd'hui avec le ministre pakistanais des Affaires étrangères et chef de l'armée.

Les deux parties ont également souligné, lors de cette réunion, la nécessité d'une coopération bilatérale entre Téhéran et Islamabad dans le cadre de la promotion de la paix et de la stabilité dans la région; Y compris la coopération étroite des deux pays pour instaurer la paix en Afghanistan.

Le Premier ministre du Pakistan et le ministre des Affaires étrangères de l'Iran ont appelé à lutter contre le phénomène de «l'islamophobie» et à des efforts conjoints pour résoudre les problèmes du monde islamique et renforcer les liens entre les deux pays.



Il est à noter que le ministre iranien des Affaires étrangères Muhammad Javad Zarif, et tout au long de sa visite à Islamabad, s'est entretenu aujourd'hui, mercredi, avec le commandant de l'armée pakistanaise, le général Bajwa, et le ministre des Affaires étrangères de ce pays, Shah Mahmoud Qureshi.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**