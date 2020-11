Le nouveau rapport de l'AIEA confirme la poursuite de la coopération avec l'Iran (le diplomate iranien)

Kazem Gharibabadi a déclaré dans un communiqué de presse aujourd'hui, mercredi, que l'agence avait poursuivi ses activités de vérification de la crédibilité et du contrôle des obligations liées à l'Iran.



Il a ajouté: Selon ce rapport, l'Iran, en plus de continuer à produire et à stocker de l'eau lourde, a également exporté plus de 2,2 tonnes d'eau lourde à l'étranger et consommé 1,3 tonnes dans le cadre de ses activités de recherche et développement.

