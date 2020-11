L’Iran exhorte l’AIEA à adopter une position «impartiale» sur les activités nucléaires saoudiennes et israéliennes

Majid Takht-Ravanchi a fait ces remarques lors d’une réunion virtuelle de l’Assemblée générale des Nations Unies, mercredi, qui a approuvé le rapport annuel de l’AIEA.

Il a déclaré qu'il était «de la plus haute importance» que l'AIEA examine les informations disponibles sur les activités nucléaires de Riyad, ajoutant: «Si l'Arabie saoudite recherche un programme nucléaire pacifique, elle devrait agir de manière très transparente et permettre aux inspecteurs de l'agence de vérifier son Activités."

De plus, a-t-il noté, l'AIEA doit adopter «une approche impartiale et professionnelle» envers Israël, qui a refusé d'adhérer aux garanties de l'agence, n'est pas partie au Traité de non-prolifération nucléaire (TNP) et est largement considéré comme le possédant armes nucléaires.

Faisant référence à la coopération de l’Iran avec l’AIEA, Takht-Ravanchi a déclaré que l’Iran représentait à lui seul 22% de toutes les inspections de l’agence, même pendant la pandémie de coronavirus.

«L'Iran et l'agence ont convenu de travailler de bonne foi pour résoudre ces questions liées aux garanties», a-t-il souligné.

Fin août, le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, s'est rendu à Téhéran, où il s'est entretenu avec des responsables iraniens sur les questions de mise en œuvre des garanties.



Les deux parties ont ensuite publié une déclaration commune et ont déclaré qu'elles avaient convenu de «renforcer davantage leur coopération et de renforcer la confiance mutuelle pour faciliter» la pleine mise en œuvre de l'Accord de garanties globales de l'Iran (CSA) et de son protocole additionnel (AP), qui a été provisoirement appliquée par l'Iran depuis le 16 janvier 2016.



Pour faciliter la résolution des problèmes soulevés par l’agence, selon le communiqué, l’Iran a accepté de donner volontairement aux inspecteurs de l’AIEA l’accès à deux endroits spécifiés par le chien de garde nucléaire.

Dans un discours prononcé lors de la réunion de l’Assemblée générale de mercredi, Grossi a salué l’accord qu’il a conclu avec les responsables iraniens en août «sur la mise en œuvre de certaines questions de mise en œuvre des garanties», notamment l’accès aux deux sites.



"Les évaluations concernant l'absence de matières et d'activités nucléaires non déclarées pour l'Iran se poursuivent", a-t-il dit, ajoutant que des inspections avaient eu lieu et que des échantillons des deux sites étaient en cours d'analyse.



Ailleurs dans ses remarques, l'envoyé iranien a souligné le rôle important de l'énergie nucléaire dans le développement économique et social des pays.



Il a également souligné que l’AIEA est chargée de promouvoir l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire et de renforcer la coopération internationale à cet égard.



La République islamique a réalisé des progrès significatifs dans l'utilisation de l'énergie nucléaire dans les domaines de la production d'électricité, de la médecine, de l'agriculture et de l'industrie, a déclaré Takht-Ravanchi.

Il a déclaré que l’Iran estimait que les garanties de l’AIEA ne devraient pas violer les droits des pays à des activités nucléaires pacifiques et que les préoccupations de prolifération ne devraient pas restreindre ces droits, et que toute tentative visant à limiter l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire doit être rejetée.



L'ambassadeur iranien a en outre décrit l'accord nucléaire iranien de 2015, officiellement appelé Plan d'action global conjoint (JCPOA), comme une réalisation multilatérale importante bénéficiant d'un fort soutien international, avertissant que l'accord subit une pression intense de la part des mesures unilatérales de Washington.



«Le retrait des États-Unis du JCPOA, la réimposition de sanctions illégales contre l’Iran et le non-respect de la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies ont empêché la République islamique d’Iran de jouir de ses droits au titre de la résolution», a-t-il noté.

L'Iran a montré au monde la nature pacifique de son programme nucléaire en signant le JCPOA avec six États du monde - à savoir les États-Unis, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et la Russie Chine - en 2015. L'accord a également été ratifié sous la forme d'un Conseil de sécurité de l'ONU Résolution 2231.



Les États-Unis, cependant, se sont retirés unilatéralement de l'accord en mai 2018 et ont rétabli des sanctions unilatérales contre Téhéran malgré les objections des autres signataires et de l'ensemble de la communauté mondiale.



Téhéran est resté pleinement conforme au JCPOA pendant une année entière, attendant que les cosignataires remplissent leur part du marché en compensant les effets des interdictions de Washington sur l’économie iranienne.



Les parties européennes n'ayant pas réussi à le faire, Téhéran a décidé en mai 2019 de suspendre une partie de ses engagements JCPOA au titre des articles 26 et 36 de l'accord couvrant les droits légaux de Téhéran.

