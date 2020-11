Etats-Unis : l’Iran attend le respect des obligations internationales

Lors de la rencontre entre la diplomate iranienne et le nouvel ambassadeur de Norvège en République islamique, qui a eu lieu dans le bureau de la vice-présidente pour les affaires juridiques, les deux parties ont souligné la profondeur des relations amicales et historiques entre les deux pays.

Les deux parties ont échangé des vues sur les préoccupations communes et la coopération Téhéran-Oslo.

L'avenir du PGAC (Plan global d’action commun sur le nucléaire iranien de 2015), la nouvelle ère internationale post-Trump, les obstacles devant l'adhésion de la République islamique d'Iran au GAFI, la coopération pour contrer la propagation du virus Covid 19 et la lutte contre le changement climatique figuraient au menu des discussions.

Toujours Lors de la rencontre, Mme Jonaydi a déclaré que ce qui est arrivé ces dernières années à la nation iranienne sur plan international était « définitivement injuste et illégal ».

Elle a qualifié le comportement des États-Unis, adopté en particulier ces derniers temps, de « contraire aux normes diplomatiques » et de « violation des traités internationaux et des règles conventionnelles. »

Elle a noté que la Norvège, compte tenu de ses relations centenaires avec l'Iran et en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité pouvait jouer un rôle efficace dans la promotion et l'approfondissement du respect des normes et des coutumes diplomatiques et le renforcement de l’Etat du droit et des institutions internationales.

Selon le rapport, le nouvel ambassadeur du gouvernement norvégien en République islamique d'Iran réitérant sur l’identité civilisationnelle et culturelles fortes de l’Iran a qualifié de « grand pays » l’Iran.

« Des relations amicales avec l’Iran sont très importantes pour le gouvernement norvégien », a souligné le diplomate.

Il a dit qu'il comprenait ce qui était arrivé à la nation iranienne et la situation difficile du gouvernement et de la nation iranienne.



Il a exprimé l’espoir que de nombreux problèmes seraient résolus dans le nouvel environnement international.