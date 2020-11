Iran: la production des produits des principaux secteurs de l'industrie minière a augmenté de 16,6%

«La production de lingots d'aluminium pur, de ciment, de produits en acier, de lingots d'acier, de cuivre cathodique et de poudre d'alumine au premier semestre de cette année a augmenté de 53, 2, 14,4, 10, 9, 8,1 et 4, 7% par rapport à la même période l'an dernier, respectivement », indique un nouveau rapport du ministère iranien de l'Industrie, du Commerce et des Mines.



Selon le rapport, la production de lingots d'aluminium pur a atteint 19 200 tonnes, soit 53,2 pour cent de plus qu'à la même période l'an dernier.



En outre, au cours de la période considérée, la production de ciment en Iran a augmenté de 14,4%. Dans le même temps, au cours des six premiers mois de cette année, le volume de la production de ciment dans le pays s'est élevé à 35,639 millions de tonnes contre 31,153 millions de tonnes un an plus tôt.

