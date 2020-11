COVID-19: cinq vaccins iraniens inclus dans la liste de l'OMS

Dans un tweet, ce vendredi, Kianush Jahanpur a écrit: «Jusqu'à présent, cinq vaccins iraniens ont été inclus dans la liste des candidats au vaccin COVID-19 de l'Organisation mondiale de la santé.»



La République islamique d'Iran a fait des pas de géant depuis l'épidémie du nouveau coronavirus en décembre 2020 afin de contenir la maladie et de fournir un vaccin pour celle-ci, a ajouté Jahanpur.

Le vice-ministre de la Santé et de l'Éducation médicale pour les affaires de technologie et de recherche, le Dr Reza Malekzadeh, a annoncé que la République islamique d'Iran avait obtenu des réalisations importantes et un succès considérable dans la découverte et la production du vaccin COVID-19.

