Economie innovante : l’Iran se hisse à la 2e place en Asie centrale et du Sud

Dans son dernier rapport, le Global Innovation Index 2020 (GII 2020) du Forum économique mondial, qui examine les pays du monde entier en termes d'innovation, identifie les trois premiers pays de chaque région. Dans la région d'Asie centrale et du Sud, l'Iran est le deuxième pays le plus innovant de la région après l'Inde et au-dessus du Kazakhstan. La Suisse, la Suède, les États-Unis, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Danemark, la Finlande, Singapour, l'Allemagne et la Corée du Sud sont respectivement les 10 premiers pays au monde en termes d'économies innovantes.

Le rapport classe et examine les pays d’une manière objective envisagée par le Forum économique mondial, selon lequel l'Iran a été étudié sur ce plan parmi les pays d'Asie centrale et du Sud.

« Compte tenu des sanctions sévères et de la pression maximale imposées à l'Iran, qui ont affecté le secteur de la recherche et du développement plus que toute autre chose, gagner ce rang est très important et enregistre une réussite pour le pays, les institutions, les individus et les entreprises impliqués », se félicité Behzad Ahmadi

Les rapports et les chiffres fournis par le GII 2020 présentent les tendances mondiales en matière d’innovation et vise à alimenter les débats et les politiques correspondantes. L’indice composite GII est un outil de comparaison pour les décideurs politiques, les dirigeants d’entreprise et toutes autres parties intéressées qui veulent se faire une idée de la situation de l’innovation dans le monde.

