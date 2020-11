Des chercheurs iraniens fabriquent des cellules solaires imprimables

L'utilisation de sources d'énergie renouvelables telles que le solaire, l'éolien et la biomasse se développe dans le monde. Il s’agit d’une énergie propre, bon marché et disponible dont l’utilisation nécessite le savoir-faire et la technologie. A cette fin les chercheurs du monde entier travaillent sur diverses technologies et on entend toujours de bonnes nouvelles sur les réalisations dans ces domaines.

L'énergie solaire est un type d'énergie renouvelable. Des cellules solaires sont également nécessaires pour convertir la lumière du soleil en électricité. L'ancienne génération est appelée cellules solaires en silicium, qui sont difficiles à fabriquer et coûteuses à produire. Ces derniers temps on s’intéresse beaucoup à la nouvelle génération de cellules solaires en raison de son processus de fabrication simple et économique.

La nouvelle génération utilise des matériaux à la base de pérovskites hybrides, à la fois organiques et inorganiques, avec une structure cristalline cubique et des semi-conducteurs absorbant la lumière visible.

L’un de leurs avantages pratiques est l’impression à grande vitesse et à grande échelle. Ce type de cellule est commercialisé dans le monde entier. En Iran, un groupe de chercheurs avec le soutien du Fonds d’Appui aux Chercheurs et aux Technologues de la Vice-présidence pour la Science et la Technologie, a mené avec succès des recherches pour produire ce type de cellule solaire.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**